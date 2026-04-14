Man (33) zonder aanleiding neergestoken tijdens bezoek aan vriend; verdachte voortvluchtig

De 33-jarige J.L. is maandagavond aan de Tonkiestraat in Suriname met een mes aangevallen door een andere man. Het slachtoffer liep daarbij meerdere steek- en snijwonden op.

Vernomen wordt dat J.L. zonder enige aanleiding werd aangevallen door een voor hem onbekende man, terwijl hij op bezoek was bij een vriend op Goede Verwachting.

Bij de aanval liep hij verwondingen op aan onder meer zijn arm, vingers en gezicht. Na het incident werd hij door de Surinaamse politie met een zogeheten visum doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling.

De politie van Latour heeft de aangifte opgenomen en is bezig met het opsporen van de verdachte.