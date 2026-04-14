Elise Wu nieuwe damesschaakkampioen van Suriname

De 15-jarige Woman Candidate Master (WCM) Elise Wu is vanmorgen na barrage de nieuwe damesschaakkampioen van Suriname geworden.

Na negen ronden van de Nationale Damesschaakkampioenschappen (NDK) eindigden zondagavond 12 april Wu en de 20-jarige WCM Victoria Kaslan gezamenlijk op de eerste plaats met elk acht punten. Daardoor moest de strijd om de nationale titel worden beslist via een barrage tussen de twee talentvolle schaaksters, zei Schaakbondvoorzitter Marlon Kaslan aan Waterkant.Net.

De barrage werd vanmorgen in het Denksportcentrum volgens een seriesysteem gespeeld. De eerste serie bestond uit drie partijen met een denktijd van tien minuten per speler.

Wu behaalde als eerste twee punten en werd daarmee uitgeroepen tot de nieuwe Surinaamse dameskampioen. Kaslan won de eerste partij, maar in de twee volgende bewees Wu de betere te zijn en won zij beide partijen.

Vijfvoudig kampioen en titelverdediger Woman FIDE Master (WFM) Catherine Kaslan eindigde dit jaar op de derde plaats. Alexandra Kaslan werd vierde, terwijl Shefali Creebsburg de vijfde plaats behaalde.

Hieronder de eindrangschikking na 9 gespeelde ronden van de NDK.