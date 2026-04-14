Cubaan, Colombiaan en Uruguayaan aangehouden na landing Cessna op Zorg en Hoop

De zaak rond de opmerkelijke landing van een Cessna-vliegtuig op luchthaven Zorg en Hoop heeft inmiddels een vervolg gekregen. Nadat maandagavond al bekend werd dat drie personen aan boord van het toestel waren aangetroffen, heeft het Korps Politie Suriname vanmorgen bevestigd dat het gaat om drie vreemdelingen die zijn aangehouden wegens overtreding van de Vreemdelingenwet.

Volgens de politie kreeg bureau Flora maandag rond 18.50 uur melding van de landing van het vliegtuig op het vliegveld. Agenten gingen vervolgens ter plaatse voor onderzoek. Daarbij kwam naar voren dat het toestel met het drietal vanuit Trinidad naar Suriname was gevlogen.

Het gaat om een piloot van Cubaanse afkomst die in Amerika woont, en daarnaast om een Colombiaan en een Uruguayaan. In het belang van het onderzoek zijn de drie manspersonen aangehouden.

Ook het vliegtuig is inmiddels door de politie in beslag genomen. Het gaat om hetzelfde toestel waarover maandagavond al melding werd gemaakt, een Cessna met registratienummer N56H, die bij de eerste ingang van Zorg en Hoop was geland.

In het eerdere bericht werd al gemeld dat verschillende gespecialiseerde eenheden, waaronder het Justitieel Interventie Team en de Narcoticabrigade, bij het onderzoek waren betrokken. Met de bevestiging van de politie is nu duidelijk dat de drie inzittenden officieel zijn aangehouden op verdenking van overtreding van de Vreemdelingenwet.

De politie heeft laten weten dat nadere bijzonderheden nog volgen.