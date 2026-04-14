Criminele tweeling opgepakt te Albina na intensief speurwerk

De politie in het Oosten van Suriname heeft afgelopen week twee broers aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere strafbare feiten. Het gaat om de 27-jarige tweeling Murwin en Marvin K.

Vernomen wordt dat de verdachten worden gezocht in verband met meer dan acht aangiftes, waaronder zware mishandeling, mishandeling, gekwalificeerde diefstal, diefstal en openlijke geweldpleging.

De aanhouding volgde na intensief speurwerk en het uitwerken van informatie door de Counter Narcotics & Terrorism Intelligence Unit (CNTI) en de Surveillance & Intelligence Group for Ministerial Authority (SIGMA), in samenwerking met de recherche van Regio Oost.

De broers werden opgespoord en aangehouden op een schuiladres te Albina. Na hun aanhouding zijn de verdachten overgedragen aan de politie van Munder, die belast is met het verdere onderzoek.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal over hun verdere lot worden beslist.