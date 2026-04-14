Brand aan Abiranastraat: woning deels verwoest, bevelvoerder onwel

Bij een woningbrand aan de Abiranastraat, een zijweg van Vredenburg Serie A in Suriname, is donderdagavond een adjunct-hoofdbrandmeester en bevelvoerder onwel geworden. Hij werd door collega’s met spoed overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het betrof een laagbouwwoning van steen die deels is afgebrand. Dit bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas. De woning, eigendom van de 36-jarige S.P., was volledig opgetrokken uit steen.

Uit onderzoek en verklaringen blijkt dat de brand is ontstaan in het plafond. De Surinaamse brandweer was snel ter plaatse en wist verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. Het vermoeden bestaat dat kortsluiting de oorzaak is geweest.

De woning was aangesloten op zowel het EBS-net als de SWM. Ondanks het snelle ingrijpen liep een deel van het pand aanzienlijke brandschade op.

Ten tijde van de brand bevonden de bewoner, zijn echtgenote en hun twee kinderen zich in de woning. Er deden zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken voor en niemand raakte gewond.

Volgens de eigenaar was de woning niet tegen brand verzekerd. De politie van Houttuin was ter plaatse en verricht verder onderzoek naar de toedracht van de brand.