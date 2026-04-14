Bouva zoekt in Dominicaanse Republiek naar bredere samenwerking met Suriname

Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking heeft tijdens een werkbezoek aan de Dominicaanse Republiek ingezet op het verdiepen van de banden tussen Paramaribo en Santo Domingo. De bewindsman bracht maandag 13 april 2026 een beleefdheidsbezoek aan de voorzitter van de Senaat van dat land, Ricardo de los Santos.

Bij het onderhoud stond vooral de verdere uitbouw van de relatie tussen beide landen centraal. Daarbij werd nadrukkelijk gekeken naar concrete kansen voor samenwerking op meerdere fronten, waaronder handel, toerisme, landbouw, cultuur en parlementaire uitwisseling.

Volgens de besproken lijn willen Suriname en de Dominicaanse Republiek niet alleen voortbouwen op hun historische en goede onderlinge band, maar die relatie ook steviger inhoud geven. Vooral aan de parlementaire kant lijkt daarbij een nieuwe stap in voorbereiding, nu ook is gesproken over het opzetten van een hechtere samenwerking tussen beide wetgevende instituten.

Naast de bilaterale relatie kwam ook de bredere positie van beide landen in de regio aan bod. Bouva en De los Santos spraken over het belang van regionale integratie binnen het Caribisch gebied en Latijns-Amerika, een onderwerp dat voor beide landen steeds zwaarder lijkt te wegen.

Verder werd stilgestaan bij gezamenlijke uitdagingen die landen in de regio raken. Zo werd het belang benadrukt van samenwerking op het gebied van klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en migratie.

De voorzitter van de Senaat sprak zich daarbij uit voor een verdere verdieping van de samenwerking tussen de regeringen van Suriname en de Dominicaanse Republiek. Ook onderstreepte hij het belang van een stevige parlementaire relatie tussen beide landen.

Met het bezoek lijkt Suriname de relatie met de Dominicaanse Republiek nadrukkelijker op de regionale agenda te willen plaatsen.