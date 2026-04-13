Vrachtwagenchauffeur zonder juist rijbewijs belandt in ziekenhuis na zware crash op Avobakaweg

Een zware aanrijding op de Avobakaweg in Para heeft zaterdagmiddag 11 april geleid tot forse schade en letsel, terwijl tijdens het politieonderzoek ook een opvallende overtreding aan het licht kwam. Eén van de betrokken vrachtwagenchauffeurs, die bij het ongeval een arm- en beenfractuur opliep, bleek namelijk niet over het vereiste rijbewijs voor een vrachtwagen te beschikken.

Het verkeersongeval deed zich rond 14.45 uur voor ter hoogte van mast 6 op de Avobakaweg. Bij de botsing waren twee vrachtwagens en een personenauto betrokken. De politie van Paranam ging na de melding direct ter plaatse om onderzoek te verrichten naar de precieze omstandigheden van het incident.

De zwaarst getroffen bestuurder is met een arm- en beenfractuur overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij voor verdere behandeling is opgenomen. In de personenauto raakte de bestuurder niet gewond, maar een inzittende klaagde wel over pijn na de aanrijding.

Tijdens het onderzoek stelde de politie vast dat de gewonde vrachtwagenchauffeur slechts in het bezit was van een rijbewijs van de categorie BE. Voor het besturen van een vrachtwagen is echter een rijbewijs van de categorie C vereist.

Wat zich precies op de weg heeft afgespeeld, wordt nog nader onderzocht. De afdeling Verkeer Regio Midden is belast met het verdere onderzoek naar de aanrijding.