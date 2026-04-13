Politie treft €50.000 aan in teddybeer bij postsorteercentrum

Een ogenschijnlijk onschuldige teddybeer heeft afgelopen week voor grote verbazing gezorgd bij een postsorteercentrum in Beek, nabij Maastricht Aachen Airport. In de knuffel trof de politie namelijk een fors geldbedrag van maar liefst 50.000 euro aan.

De politie van Basisteam Westelijke Mijnstreek kwam in actie nadat een medewerker melding had gemaakt van een verdacht pakket. Toen agenten ter plaatse arriveerden, lag een zachte teddybeer op hen te wachten. Bij een eerste controle voelde de knuffel echter al snel niet helemaal vertrouwd aan.

Op meerdere plekken merkten de politiemensen afwijkingen op. Vooral bij het hoofd en de rug vielen vreemde stiksels op, alsof de beer eerder was opengemaakt en daarna weer was dichtgenaaid. Dat was aanleiding voor nader onderzoek.

Bij een zorgvuldige inspectie werd de teddybeer geopend. In de voering ontdekten de agenten vervolgens meerdere opgevouwen bankbiljetten van 50 euro. Samen bleek het te gaan om een bedrag van 50.000 euro.

Het geld is inmiddels in beslag genomen en wordt onderzocht door de afdeling Forensische Opsporing. Ook wordt nagegaan wie verantwoordelijk is voor de verzending en voor wie het pakket bestemd was.

De zaak is nog in onderzoek.