Pique overweegt nu serieus om in de politiek te stappen en op DNA-kandidatenlijst te staan

Na in de afgelopen jaren verschillende politieke partijen te hebben ondersteund, stelt Siebrano Pique nu eindelijk zover te zijn om officieel in de politiek te stappen. De bedoeling is om deze keer wel op een kandidatenlijst van een politieke partij voor De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) te staan.

“Nu wel. Vooral als ik die harde signalen van nieuwe politiekvoering zie. Als ik dat begin te merken, dan denk ik wel dat ik officieel die stap maak richting politiek”, zei Pique in een interview op Stanvaste radio. De activist voerde aan dat met het overlijden van Desi Bouterse, Ronald Venetiaan en Chandrikapersad Santokhi in de afgelopen periode er nu geen smoesjes meer door de NDP, NPS en VHP gebruikt kunnen worden om niet met elkaar samen te werken.

“Al die smoesjes zijn nu vervaagd. Nu is het gewoon een open veld. Dus zelf voor mij zijn alle deuren open. Dus schrik niet, ongeacht welke politieke partij ik over een jaar of twee zou gaan ondersteunen. Maar de politiek ga ik nu wel officieel in. Want aan de kantlijn staan schreeuwen, dan blijft het bij schreeuwen. Ik wil niet een enkeling zijn die een drenkeling is. Ik weet niet of het één van de traditionele partijen wordt, maar het kan ook mijn eigen partij zijn”, aldus Pique.

Pique is in de afgelopen jaren gesignaleerd bij de NDP, NPS en ABOP. Echter stelt hij nooit lid van deze partijen te zijn geweest. “Mensen mogen denken wat ze willen, maar noem maar een partij op waar ik geregistreerd stond als lid, kandidaat of bestuurslid. Nergens. Ik heb nooit op een lijst gestaan van een partij. Ik heb mijn naam nooit verstrekt aan een partij, omdat ik mezelf nooit wilde uitlenen aan de politiek van vijftig jaar die in Suriname gevoerd is. En nu vind ik het wel tijd”, aldus de activist.

Pique werd op 28 september 2024 tijdens een massameeting van de ABOP in het AK Stadion aan het publiek gepresenteerd en beloofde daarbij trouw aan de partij. Hij benadrukte toen dat hij goed zou hebben nagedacht over het besluit en dat hij bij de ABOP was om te blijven. Op 28 augustus 2025 maakte hij echter bekend dat hij breekt met de geel-zwarte partij. Achteraf stelde hij dat hij slechts met deze partij sympathiseerde en een sterke aanhanger is van ABOP-leider Ronnie Brunswijk. Hij liet daarvoor in zijn periode bij de ABOP uit waardering voor Brunswijk een tattoo van hem plaatsen.

Pique ontkende eerder ook lid te zijn geweest van andere politieke partijen, waaronder de NPS en NDP. Een opvallende uitspraak, aangezien Pique in januari 2019 tijdens een NPS-vergadering in Para wel is voorgesteld als lid van de groene partij. Volgens Pique heeft hij in 2020 op Patrick Kensenhuis van de NDP gestemd, maar dat was slechts omdat er bijna geen gedegen kandidaten in het district Para waren.