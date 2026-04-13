Kort na uitvaart koffers met goud, vuurwapens en veel USD gestolen bij inbraak huize Sarafina

Bij een woning aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname is zondag laat in de avond ingebroken. Criminelen gingen ervandoor met drie koffers gevuld met goud, diverse wapens en een buit van een half miljoen Amerikaanse dollars.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de woning van de onlangs overleden Claudetta Toney, president-directeur en eigenaar van Sarafina N.V. Haar uitvaart vond eerder diezelfde zondagmiddag plaats.

De inbrekers verschaften zich door middel van braak toegang tot de woning en vernielden het camerasysteem. Vervolgens werd het huis volledig overhoop gehaald.

Volgens de eerste informatie is een bedrag van een half miljoen Amerikaanse dollars weggenomen. Daarnaast zijn drie koffers met sieraden buitgemaakt. Volgens de Surinaamse politie verdwenen ook drie vuistvuurwapens en vijf jachtgeweren.

De politie van Domburg heeft de aangifte opgenomen. Van de daders ontbreekt vooralsnog elk spoor.

Het verdere onderzoek is overgedragen aan de Recherche Midden Suriname.