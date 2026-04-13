Jason Yeung prolongeert titel als schaakkampioen van Suriname

FIDE Master Jason Yeung (19) heeft zondagavond opnieuw de titel van schaakkampioen van Suriname geprolongeerd.

De titelverdediger, die met een half punt voorsprong op zijn naaste concurrenten in de dertiende en tevens laatste ronde van het Nationale Schaakkampioenschap moest winnen om de titel te prolongeren, maakte geen fout en won zijn partij met de zwarte stukken van Dewinder Ramesar.

Yeung werd met 10,5 punten uit 13 partijen kampioen, zegt Schaakbond-voorzitter Marlon Kaslan aan Waterkant.Net. Hij won 10 partijen, speelde 1 keer remise en verloor 2 keren.

De overige wedstrijden bepalend voor de top 5 zijn op het moment van schrijven nog gaande in het Denksportcentrum.