Gajadien: “Ik ben niet voor spek en bonen in het parlement”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien vindt het jammer dat voorzitter Ashwin Adhin afgelopen donderdag ondanks zijn kanttekeningen toch een openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) heeft uitgeschreven voor de behandeling van vier belangrijke wetsvoorstellen over de rechterlijke macht. De politicus stelt te hebben voorgesteld om eerst met de rechterlijke macht in dialoog te treden om zo toekomstige juridische problemen te voorkomen, maar dat de voorzitter vond dat een begin kon worden gemaakt met de behandeling van de wetten en dat er gaandeweg zou worden gekeken naar dit voorstel.

“Wijs leiderschap leert ons dat wanneer je in dit soort situaties bent, het altijd goed is om in overleg te treden. Met overleg kunnen we kijken wat wel of niet kan en dan de juiste oplossingsmodellen zoeken om te geraken tot een bevredigende oplossing voor alle partijen. En dat is wat gevraagd was. Maar men wilde een soort ‘laten we beginnen en dan zullen we zien’, maar zo werk ik niet. Ik ben niet voor spek en bonen hier in het parlement. Als ik kom, dan probeer ik een technische en duurzame bijdrage te leveren”, zei Gajadien in een interview op TBN.

De behandeling van deze vier wetsvoorstellen is donderdag uiteindelijk niet doorgegaan wegens gebrek aan quorum. De VHP-fractie was wel in het gebouw, maar heeft de presentielijst op basis van het aangehaalde punt van Gajadien niet getekend. Van de coalitie waren slechts 21 van de 34 leden aanwezig. Van de ABOP-fractie was slechts één lid aanwezig. Gajadien stelt het jammer te vinden dat deze openbare vergadering toch werd uitgeschreven.

“We kunnen wel aangeven dat we wetgevers zijn, maar aan de andere kant is het ook zo dat het gaat om de rechterlijke macht. Mocht het dus zo zijn dat mensen in hun rechten beknot worden en dan hun recht zoeken, dan zou je eigenlijk instanties tegenover elkaar zetten”, stelde hij.

Eén van de zaken die hij als voorbeeld aanhaalt, is het carrièretraject voor leden van de rechterlijke macht. Zo krijgt men elk jaar een vermeerdering van 5% op de bezoldiging. Zo wordt voorkomen dat ervaren rechters wegtrekken. Sommige DNA-leden struikelen hierover, omdat men vindt dat rechters dan meer dan de president van Suriname gaan verdienen. Gajadien stelt dat mensen eigenlijk moeten nagaan hoeveel het staatshoofd precies per maand verdient. Met de woonvoorziening die zij ontvangt, is dat vele malen meer dan haar basisbezoldiging.

“Want in die bezoldigingsreeks is de woonvoorziening van de president… omdat de president, zoals de wet aangeeft, in principe in het paleis zou moeten wonen, maar doordat het niet bewoonbaar is er een regeling voor woonvoorziening getroffen… niet opgenomen. Die woonvoorziening is vele malen meer dan die bezoldiging. Dus u kunt dat niet vergelijken met andere instanties waar voor woonvoorziening 25% is genoemd”, aldus Gajadien.