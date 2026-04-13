Buurtbewoners stoppen politieauto en alarmeren agenten over dode man bij woning

Een man die naar verluidt een junk was, is donderdagmiddag dood aangetroffen bij een gesloopte woning aan de Marowijnestraat in Suriname.

Buurtbewoners sloegen alarm nadat zij de man in weer en wind op dezelfde plek zagen liggen. Een passerende politieauto werd gestopt, waarna agenten op de hoogte werden gesteld van de situatie.

De wetsdienaren namen poolshoogte en constateerden dat de man geen teken van leven vertoonde. Vervolgens werden de bevoegde instanties ingeschakeld.

Een ter plaatse gekomen arts heeft de dood officieel vastgesteld. Uit onderzoek zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf gebleken.

Het lijk is door een uitvaartbedrijf overgebracht naar een mortuarium.