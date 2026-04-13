Borstbeeld van oud-president Ramdat Misier gestolen voor kantongerecht

Een lid van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) heeft zondagmorgen ontdekt dat het borstbeeld van wijlen oud-president Lachmipersad Frederik ‘Fred’ Ramdat Misier is gestolen voor het kantongerecht aan de Grote Combéweg. Het beeld is losgerukt van de sokkel.

De diefstal zou hebben plaatsgevonden tussen zaterdag 11 en zondag 12 april, tussen 21.00 uur en 06.55 uur. Het borstbeeld stond op een afgebakend stuk voor de schutting van het terrein.

Na de ontdekking schakelde de BBS’er, die belast was met de bewaking van het terrein, de politie in. De politie van Centrum heeft de aangifte opgenomen en is een onderzoek gestart.

In de afgelopen jaren zijn bij meerdere bewaakte locaties in de binnenstad van Paramaribo borstbeelden en koppen gestolen. Enkele gevallen zijn: het bronzen borstbeeld van de Surinaamse dichteres Johanna Schouten-Elsenhout, dat in mei 2023 werd gestolen van het voorterrein van CCS aan de Henck Arronstraat; in februari 2025 de bronzen buste van de dichter en schrijver Henri Frans de Ziel, beter bekend als Trefossa, bij het presidentieel paleis.

De bronzen kop van de musicus Eddy Snijders, die langs de Fort Zeelandiaweg nabij het kabinet van de president stond, is rond de jaarwisseling 2025–2026 buitgemaakt.

