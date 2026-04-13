Automobilist aangehouden na aanrijding met bromfiets; rijbewijs en papieren niet in orde

Archieffoto (c) Korps Politie Suriname.

De 29-jarige automobilist E.S. is woensdagmorgen aan de Prinsessestraat in Suriname aangehouden nadat hij een bromfietser en diens duorijdster had aangereden. Beide slachtoffers raakten gewond bij de aanrijding.

Vernomen wordt dat de autobestuurder achteruitreed zonder voldoende op het verkeer te letten. Daarbij botste hij tegen de bromfiets, die zich in dezelfde richting bevond. Door de klap kwamen zowel de bromfietser als de duorijdster ten val.

De slachtoffers, beiden van Cubaanse afkomst, liepen verwondingen op en zijn voor medische behandeling vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van Centrum kwam na de melding ter plaatse voor onderzoek en hield de automobilist terstond aan. Uit controle bleek dat zijn rijbewijs, keuring en verzekering niet in orde waren en reeds waren vervallen. Daarnaast werden bij hem duidelijke symptomen van alcohol- of drugsgebruik waargenomen.

E.S. is hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De zaak is overgedragen aan de Verkeersunit, die het onderzoek voortzet.

