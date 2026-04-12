VIDEO: Minister Monorath bezoekt familie van doodgeschoten politieman in Lawagebied

Minister van Justitie en Politie Harish Monorath heeft op zaterdag 11 april samen met de korpschef en leden van de Surinaamse politiebond een condoleancebezoek gebracht aan de familie van de overleden aspirant-agent Vinod Nurmohamed.

De politieman, die voor werkzaamheden verbleef bij de detacheringspost in het Lawagebied, werd donderdagavond 9 april door criminelen neergeschoten en overleed ter plaatse.

De verdachten zijn van Braziliaanse afkomst. Zij waren gemaskerd en uitgerust met automatische schouderwapens, waaronder AR- en AK-47-geweren, en droegen kogelwerende vesten.

Tijdens een overval op een Chinese winkelier reageerde de politieman, die zich in de omgeving bevond. Toen hij de commotie opmerkte probeerde hij meteen in te grijpen, maar werd daarbij door een van de overvallers direct onder vuur genomen en fataal getroffen. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Na de overval sloegen de daders op de vlucht en renden het bos achter de winkel in. De winkelier werd door de criminelen gekneveld achtergelaten en liep een diepe snijwond aan zijn voet op.

Na de melding kwamen de wetsdienaren van RBT-Oost snel ter plaatse. Zij zetten direct de achtervolging in, waarbij zij in een vuurgevecht met de verdachten terechtkwamen.