The Legacy Brassband winnaar algemene klasse 61ste Avondvierdaagse Wandelmars

The Legacy Brassband is in de nacht van zaterdag op zondag 12 april door de jury uitgeroepen tot winnaar van de algemene klasse tijdens de 61ste editie van de BVSS Avondvierdaagse (AVD) Wandelmars in Paramaribo. De groep eindigde vorig jaar nog op de derde plaats, maar wist dit jaar door te stoten naar de hoogste positie.

Raoul Wielingen en Mirjam Spier, de leiders van The Legacy Brassband, zeggen aan Waterkant.Net dat de eerste plaats het resultaat is van hard werken, discipline en de intensieve inzet van alle groepsleden. Volgens hen is er richting het grootste wandelevenement van Suriname intensief geoefend, ondanks tegenslagen onderweg.

De groepsleiders benadrukken dat de hechte teamspirit en het doorzettingsvermogen uiteindelijk het verschil hebben gemaakt. Met trots kijken zij terug op het behaalde resultaat tijdens de AVD en spreken zij hun dank uit aan iedereen die de groep heeft gesteund en achter hen is blijven staan.

De dames van The Legacy Brassband.

In de algemene klasse eindigde de Surinaamse Politiebond als tweede, gevolgd door Ragga Spoiti op de derde plaats.

In de bedrijvenklasse ging de overwinning naar de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), met Stichting Medische Zending op de tweede plaats. De SWM schoof daarmee op van de tweede plaats vorig jaar naar de winst dit jaar.

In de culturele klasse behield Tuberoos, net als vorig jaar, de eerste plaats. Krin Konsensi eindigde als tweede, gevolgd door Fiamba op de derde plaats, die daarmee één positie zakte ten opzichte van vorig jaar. Sanseveria eindigde als vierde.

Fiamba wist, net als vorig jaar, opnieuw de Purcy Olivieira Award (People’s Choice Award) in de wacht te slepen. Deze onderscheiding wordt toegekend aan de groep die via een Facebook-poll de meeste stemmen van het publiek weet te verzamelen. Fiamba is daarbij met een duidelijke meerderheid als favoriet van het publiek uit de bus gekomen. Zowel de milieuprijs als de themaprijs gingen naar Kujake.

Dit jaar deden volgens BVSS-secretaris Xiomara Leerdam ongeveer 4.500 personen mee aan de Wandelmars. Het aantal individuele lopers bereikte met 1.900 een nieuw record. Wel klaagden veel toeschouwers over individuele lopers die tussendoor de groepen liepen.

De grootste groep kwam dit jaar opnieuw van de NDP, met ruim 800 deelnemers. In totaal deden 9 junioren- en 38 seniorengroepen mee aan de 61ste AVD, die op woensdag 8 april van start ging.