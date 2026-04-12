Surinaamse topkunstenaar Marcel Pinas opent tentoonstelling in Amsterdam

Zaterdag 11 april is bij SBK Kunstuitleen & Galerie in Amsterdam de tentoonstelling Kibri a Kulturu van de Surinaamse kunstenaar Marcel Pinas geopend. De expositie, die tot en met 10 mei te bezichtigen is, zet het behoud van cultuur en identiteit centraal.

Pinas, internationaal erkend als een van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars uit Suriname, staat bekend om zijn krachtige en symbolische beeldtaal. In zijn werk verwerkt hij onder meer pangi-textiel, traditionele motieven en het Afaka-schrift om thema’s als geschiedenis, verbondenheid en identiteit tastbaar te maken.

Naast zijn artistieke werk speelt Pinas ook een belangrijke maatschappelijke rol. Via de Kibii Foundation in Moengo zet hij zich in voor de ontwikkeling van jongeren door middel van kunst en educatie.

De opening vond plaats op zaterdagmiddag in aanwezigheid van kunstliefhebbers en geïnteresseerden. De tentoonstelling is nog tot en met 10 mei te bezoeken aan de KNSM-laan in Amsterdam, van woensdag tot en met zondag tussen 11.00 en 18.00 uur.