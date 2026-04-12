HomeOnderwerpenKunst en cultuurSurinaamse topkunstenaar Marcel Pinas opent tentoonstelling in Amsterdam
Kunst en cultuurNieuws uit NederlandUitgelicht

Surinaamse topkunstenaar Marcel Pinas opent tentoonstelling in Amsterdam

-

0
Zaterdag 11 april is bij SBK Kunstuitleen & Galerie in Amsterdam de tentoonstelling Kibri a Kulturu van de Surinaamse kunstenaar Marcel Pinas geopend. De expositie, die tot en met 10 mei te bezichtigen is, zet het behoud van cultuur en identiteit centraal.

Pinas, internationaal erkend als een van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars uit Suriname, staat bekend om zijn krachtige en symbolische beeldtaal. In zijn werk verwerkt hij onder meer pangi-textiel, traditionele motieven en het Afaka-schrift om thema’s als geschiedenis, verbondenheid en identiteit tastbaar te maken.

Werken in de Caribbean

Naast zijn artistieke werk speelt Pinas ook een belangrijke maatschappelijke rol. Via de Kibii Foundation in Moengo zet hij zich in voor de ontwikkeling van jongeren door middel van kunst en educatie.

De opening vond plaats op zaterdagmiddag in aanwezigheid van kunstliefhebbers en geïnteresseerden. De tentoonstelling is nog tot en met 10 mei te bezoeken aan de KNSM-laan in Amsterdam, van woensdag tot en met zondag tussen 11.00 en 18.00 uur.

Vorig artikel
Militair raakt dienstwapen en andere goederen kwijt bij auto-inbraak
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
