Souyengé scoort eerste nummer 1-hit in Suriname met ‘Libi Free’

Het nummer ‘Libi Free’ heeft de nationale Top 40 Suriname veroverd en bezorgt zangeres Souyengé haar allereerste nummer 1-hit in Suriname.

Souyengé vertelt aan de Top 40 dat zij niet had verwacht dat de song zo’n groot succes zou worden. De release van de poku vorige maand hield verband met carnaval in Suriname. De Surinaams-Frans-Guyanese zangeres, die al jaren aan de weg timmert, steekt haar blijdschap niet onder stoelen of banken en bedankte haar fans in Suriname met een speciale video.

De hitlijst staat ook deze week weer vol lokale artiesten, onder wie Kater Karma, Konsensi en Powl Ameerali. De snelste stijger komt echter op naam van Agfrah en Gio Xessionz Live Band. Hun song ‘On My Way’ maakt een sprong van tien plaatsen en stijgt naar nummer 8.

Ook andere tracks laten stevige bewegingen zien in de lijst. ‘Grind’ van Psycho MaadnBad featuring Paloma Doll stijgt van 11 naar 5, terwijl ‘Looking Lovely’ van Shaggy en Robin Thicke klimt van 13 naar 7. ‘Don’t Remind Me’ van Amber Mark featuring Anderson .Paak gaat van 16 naar 9 en ‘Doe Mooi’ van Kater Karma stijgt van 23 naar 19.

Verder zijn er deze week drie nieuwe binnenkomers in de hitparade. Het gaat om de latintrack ‘Bella Mujer’, de dancehallsong ‘Talk To Me Noh’ van Shenseea en Vybs Kartel en ‘In Jouw Armen’ van Kasimex Houseband, gezongen door John Clay en Marcus Nahar. Die laatste komt nieuw binnen op nummer 40.

De Nationale Top 40 bestaat op 13 april aanstaande dertien jaar. De allereerste nummer 1-hit in de geschiedenis van de lijst was destijds de afrobeat-popsong ‘Azonto’.