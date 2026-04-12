President loopt mee en zet toon: Avondvierdaagse moet uitgroeien tot grotere toeristische trekker

De 61ste editie van de Avondvierdaagse heeft zaterdag niet alleen duizenden wandelaars, maar ook president Jennifer Simons op de been gebracht. Op de slotdag van het populaire wandelevenement liep het staatshoofd zelf enkele kilometers mee en gaf zij meteen een duidelijke boodschap af: de Avondvierdaagse moet verder groeien, organisatorisch sterker worden en in de toekomst ook meer toeristen naar Suriname trekken.

Ondanks een volle agenda maakte de president tijd vrij om deel uit te maken van het slotstuk van het wandelfestijn, dat opnieuw gekenmerkt werd door een bonte stoet van deelnemers, culturele groepen en enthousiaste toeschouwers. Simons noemde de Avondvierdaagse een plezierig en mooi evenement, maar liet tegelijk blijken dat er volgens haar nog meer potentieel in zit. Vooral op toeristisch vlak ziet zij kansen voor het jaarlijks terugkerende spektakel.

Die oproep tot vernieuwing en groei richtte zij nadrukkelijk aan de organiserende Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS). Volgens de president is het belangrijk dat de organisatie het traditionele evenement in de komende jaren blijft aanscherpen en verbeteren, zodat het niet alleen lokaal geliefd blijft, maar ook aantrekkelijker wordt voor bezoekers van buiten Suriname.

De slotdag kreeg daarmee een extra officieel karakter, want behalve de president liepen ook andere hoogwaardigheidsbekleders mee. Onder hen waren minister Lalinie Gopal van Sport en Jeugdontwikkeling en directeur Sportzaken Enrique Ralim, die samen met enkele atleten deelnamen aan de mars.

De omvang van de Avondvierdaagse onderstreepte opnieuw het belang van het evenement. Dit jaar deden in totaal 4.800 personen mee. Daaronder bevonden zich 9 juniorengroepen, 37 seniorengroepen en meer dan 2.000 individuele lopers. Daarmee blijft de wandelmanifestatie een van de grootste en meest zichtbare publieksactiviteiten van het land.

BVSS-voorzitter Lakshmi Vishnudatt sprak na afloop van een geslaagde editie. Zij erkende dat er bij een groot evenement altijd kleine logistieke uitdagingen komen kijken, maar benadrukte dat het verloop over het geheel genomen succesvol was. Ook sprak zij haar waardering uit richting sponsoren en deelnemers voor hun bijdrage aan het evenement.

Langs de route was de sfeer zoals elk jaar uitbundig. Individuele lopers en groepen werden luid aangemoedigd door het publiek, terwijl vooral de culturele formaties veel bekijks trokken. Hun opvallende klederdrachten, zang en dans leverden opnieuw een kleurrijk schouwspel op en oogstten veel waardering van de toeschouwers.

De 61ste Avondvierdaagse stond dit jaar in het teken van het thema “Blijf in beweging, Blijf in balans, Elke stap telt”, met als ondersteunende slogan “De Natuur is onze Apotheek”. Die boodschappen waren op verschillende manieren zichtbaar in de presentatie van de groepen, die het thema verwerkten in hun kleding, optredens en algemene uitbeelding.

Met haar aanwezigheid én haar oproep tot verdere professionalisering heeft president Simons de Avondvierdaagse op de slotdag niet alleen extra glans gegeven, maar ook een duidelijke richting meegegeven: het evenement moet niet alleen een nationaal feest blijven, maar uitgroeien tot een nog grotere publiekstrekker met toeristische uitstraling.