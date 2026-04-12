Militair raakt dienstwapen en andere goederen kwijt bij auto-inbraak

De 33-jarige militair D.N. heeft woensdagavond aangifte gedaan van een inbraak in zijn voertuig aan de Nieuwe Zorgweg in Suriname, waarbij onder andere een dienstwapen is buitgemaakt.

De benadeelde parkeerde rond 22.00u zijn voertuig, een witte Toyota Mark X, voor een woning aan de Nieuwe Zorgweg, waar hij op bezoek was bij een vriend.

Bij terugkeer rond 02.30u trof hij zijn voertuig beschadigd aan. Het tochtraampje bleek te zijn ingeslagen, waarna onbekenden zich toegang tot het voertuig hebben verschaft. Uit de auto werden 4.000 SRD, een horloge en een dienstwapen weggenomen. Het wapen was voorzien van een patronehouder met daarin 15 scherpe patronen.

De militair is ingedeeld bij de DNV. De politie van Santodorp werd ingeschakeld, terwijl ook de Militaire Politie op de hoogte werd gesteld van het geval.

Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte(n).

Vorig artikel
Gloria Bottse bekroond met SuRo-speldje na internationale erkenning
RELATED ARTICLES

