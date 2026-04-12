Gloria Bottse bekroond met SuRo-speldje na internationale erkenning

Satya Dharma heeft Gloria Bottse onderscheiden met het SuRo-speldje, als waardering voor haar jarenlange inzet voor maatschappelijke rechtvaardigheid en haar betrokkenheid bij de Surinaamse gemeenschap in Suriname en Rotterdam.

De onderscheiding is bedoeld voor personen die zich bijzonder inzetten voor het versterken van de band tussen Suriname en Rotterdam.

Bottse staat bekend als een kritische stem en bruggenbouwer binnen de samenleving, met aandacht voor onder meer sociale ongelijkheid, koloniale geschiedenis en politieke ontwikkelingen. Eerder ontving zij in Bengaluru, India, de Global Humanitarian Award voor haar inzet op het gebied van menselijkheid, solidariteit en maatschappelijke verandering.

Vorig jaar werd zij in Suriname ook onderscheiden met de Gouden Hart Award voor haar betrokkenheid bij kwetsbare groepen, vooral kinderen en senioren.

Volgens Satya Dharma eren zij met het SuRo-speldje een vrouw die zich onvermoeibaar inzet voor rechtvaardigheid en verbinding. De uitreiking stond in het teken van verbondenheid, erfgoed en maatschappelijke verantwoordelijkheid.