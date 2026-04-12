Derde inbraak treft kerk; schade loopt op tot duizenden dollars

In de nacht van zaterdag op zondag is ingebroken bij het pand van de Prophetic Eden Ministries aan de Jaggoe Ragunathweg in Suriname, een zijstraat van de Tourtonnelaan. Onbekenden gingen ervandoor met onder meer muziekinstrumenten, geluidsapparatuur en meubilair.

Volgens pastor Orlando bedraagt de totale schade ongeveer 4.000 Amerikaanse dollar. Het is de derde keer dat het pand dat gebruikt wordt als kerk doelwit is geworden van inbraak. Bij eerdere incidenten werd geen aangifte gedaan bij de Surinaamse politie.

De inbraak kwam aan het licht nadat pastor Orlando een melding ontving en vervolgens naar de locatie ging. Bij aankomst trof hij een geforceerde poort en een opengebroken voordeur aan. De daders namen onder meer 70 stoelen, speakers, microfoons, muziekinstrumenten en versterkers mee.

De politie werd ingeschakeld, maar kon niet direct ter plaatse komen vanwege gebrek aan vervoer. Daarop besloot de pastor zelf naar het politiebureau te gaan om aangifte te doen. Naar verwachting zal de politie maandag een bezoek brengen aan de locatie, mits er vervoer beschikbaar is.

De daders zijn vooralsnog onbekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.

De pastor verklaarde tegenover de redactie van Waterkant.Net dat er enkele maanden geleden tijdens een kerkdienst spanningen waren ontstaan met buurtbewoners. Zij zouden overlast hebben ervaren van de activiteiten van de kerk. Een van de omwonenden zou zelfs hebben gevraagd of het terrein en het kerkgebouw te koop waren.