Bromfietser gewond na klap tegen afslaande auto op rijwielpad

Een bromfietser is zaterdag aan het begin van de avond tegen een afslaande auto geklapt op het rijwielpad langs de Martin Luther Kingweg in Suriname. De aanrijding vond plaats bij de kruising van de Pandit Paltan Tewarieweg.

De bromfietser raakte gewond en werd met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie werd na het voorval gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

Zowel de auto als de bromfiets hebben aanzienlijke schade opgelopen.