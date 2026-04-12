Autobrand slaat over op woning: huis volledig in de as gelegd aan J.S. Greenstraat

Een brand die afgelopen nacht begon bij een voertuig, is overgeslagen naar een woning aan de J.S. Greenstraat in Suriname, met grote schade tot gevolg. De woning vatte vlam en brandde volledig uit.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas kwam de melding rond 03.27 uur binnen, waarna meerdere brandweerposten uitrukten om het vuur te bestrijden. Bij aankomst trof de brandweer een houten laagbouwwoning van circa 8 bij 10 meter aan die al in lichterlaaie stond.

Het vuur greep razendsnel om zich heen, waardoor de woning, inclusief de volledige inboedel, volledig werd verwoest. De Surinaamse brandweer kon niet voorkomen dat het pand verloren ging.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de brand vermoedelijk is ontstaan bij een naast de woning geparkeerde pick-up. Het voertuig vatte vlam, waarna het vuur oversloeg naar de woning. Zowel de pick-up als het huis brandden volledig uit.

De woning was aangesloten op het elektriciteitsnet, maar bleek niet tegen brand verzekerd te zijn. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie van Geyersvlijt onderzoekt de precieze oorzaak van de brand.