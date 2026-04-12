Atompai: “Korpschef Pinas moet prioriteit geven aan voertuigen, materiaal, opleidingen en motivatie individuele politieman”

Oud-politiebondvoorzitter, nu parlementariër, Poetini Atompai, verwacht dat Melvin Pinas een goede job zal doen als de nieuwe korpschef van het Korps Politie Suriname. Volgens de politicus zou de politiebaas als eerste zijn aandacht moeten richten op de aanschaf van meer politievoertuigen, materiaal en ervoor zorgen dat de individuele politieman gemotiveerd wordt.

“Dat is het allerbelangrijkste wat moet gebeuren. De opleidingen op tijd draaien. Dat is wat hij als één moet pakken, zodat de samenleving er profijt van kan hebben. Die man is een kind van het korps. Hij heeft 30+ dienstjaren, is in en door de organisatie gegroeid, kent overal, alles en iedereen binnen de organisatie. Hij is naast alle interne opleidingen ook buiten gaan studeren.

Dus ik verwacht niets anders dan dat hij het goed gaat doen. Mijn ondersteuning heeft hij voor 100%”, zei Atompai in het programma Bakana Tori. Volgens de NPS’er zal Pinas zelf moeten gaan vaststellen welke zaken prioriteit gaan genieten, aangezien hij een kapot korps overneemt. Hij merkt wel dat ondertussen de achterstanden van de opleidingen zijn ingelopen.

Volgens Atompai zijn politieambtenaren niet zo moeilijk te motiveren. De korpschef moet daarom altijd een luisterend oor hebben en daarnaast ook regiocommandanten en andere commissarissen verantwoordelijkheden moeten geven.

“Wanneer ze het geloof hebben dat ze op jou kunnen vertrouwen, dan lukt het wel. We zeggen niet dat we mensen die scheef gaan moeten beschermen. Maar het kan niet zo zijn dat de politiemannen niet op hun eigen korpschef kunnen rekenen. Wanneer ze dat kunnen doen, dan gaan ze alles in het werk stellen om het werk goed te doen. Wanneer ze gehoord moeten en willen worden, moeten ze gehoord worden. Wanneer er problemen zijn, de mensen audiëntie vragen en met de korpschef willen praten.

Pinas is iemand van de straat. Hij zal nu naar het bureau moeten gaan om met de mensen te praten. Los van het beleid vanuit zijn kantoor. Hij zal ook het beleid samen met zijn managementteam moeten maken. Hij gaat de regio-commandanten en andere commissarissen verantwoordelijkheden moeten geven, zodat ze zich een team voelen”, aldus de Surinaamse politicus.