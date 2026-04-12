45-jarige oom opgepakt na melding van ontucht met zwakbegaafd nichtje (15)

De politie van bureau Livorno heeft op zaterdag 11 april 2026 de 45-jarige J.G., beter bekend als ‘Sieki’, aangehouden op verdenking van ontuchtige handelingen met zijn 15-jarige zwakbegaafde nichtje. De man werd na aangifte van de ouders opgespoord en op zijn woonadres in de boeien geslagen meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens het voorlopige politieonderzoek waren de ouders van het meisje die dag bezig met werkzaamheden op een evenement tegenover hun woning. De moeder, die snacks verkocht voor het huis, zag op een bepaald moment haar dochter naar binnen gaan. Korte tijd later zou ook J.G., een neef van de vader, de woning zijn binnengegaan.

Toen het meisje niet terugkeerde, sloeg de moeder alarm. De vader ging daarop direct het huis binnen en trof zijn neef samen met zijn dochter in het toilet aan. De verdachte zou hem hebben weggeduwd en vervolgens haastig de woning hebben verlaten.

Het meisje vertelde haar ouders daarna dat zij door de man onzedelijk was betast. De ouders deden daarop meteen aangifte bij de politie van Livorno, waarna een onderzoek werd opgestart.

De verdachte werd later opgespoord en aangehouden. Bij zijn voorgeleiding heeft hij volgens de Surinaamse politie bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit.

Na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname is J.G. hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld, meldt de politie.