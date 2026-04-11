Woning Sitalweg volledig verwoest door brand

Een laagbouwwoning is vrijdagavond volledig door brand verwoest aan de Sitalweg in Suriname. Brandweervoorlichter Olton Pinas bevestigt het voorval tegenover Waterkant.Net.

Het betrof een houten woning, opgetrokken met cementboard. Het pand brandde volledig uit voordat de brandweer de situatie onder controle kon krijgen.

De woning was aangesloten op het elektriciteitsnet, maar was niet verzekerd tegen brand.

Pinas laat weten dat er zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.

De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.