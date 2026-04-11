Winkelier voorkomt roofoverval met waarschuwingsschot aan Nieuw Weergevondenweg

De 44-jarige winkelier N.A. heeft woensdag op klaarlichte dag aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname een poging tot roofoverval verijdeld door een waarschuwingsschot te lossen.

Door het kordate optreden van de ondernemer mislukte de overval en sloegen de daders zonder buit op de vlucht.

Vernomen wordt dat zes verdachten de winkel betraden, terwijl een van hen in het voertuig achterbleef om na de daad snel weg te rijden. Een van de daders was gewapend met een mes. De groep arriveerde in een donkerblauwe Toyota Noah.

Bij binnenkomst eiste een van hen geld van de Surinaamse ondernemer met de woorden: “Giem alla moni”. De winkelier reageerde alert en loste een waarschuwingsschot in een veilige richting. Hierop zagen de verdachten af van hun daad en vluchtten zij in het voertuig waarin zij waren gekomen.

De winkelier is in het bezit van een geldige vuurwapenvergunning. Niemand raakte gewond en er is niets buitgemaakt.

De politie van Latour was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.