Vrouw (28) dood aangetroffen op schoolterrein; politie onderzoekt geweldssporen

Een schoolwachter heeft zaterdagmorgen het levenloze lichaam van een 28-jarige vrouw aangetroffen op het terrein van de Wee Wee Gapsi-school in Suriname.

Na de ontdekking sloeg hij direct alarm. Het slachtoffer, Jenesa Meroghie, was afkomstig uit het dorp Waki Basu II.

Vernomen wordt dat op het lichaam duidelijke tekenen van geweld zijn waargenomen. Haar gezicht was bovendien besmeurd met zand, wat erop kan wijzen dat er mogelijk een worsteling heeft plaatsgevonden.

Er wordt vermoed dat het slachtoffer met een voorwerp in het gezicht is geslagen.

De politie van Brownsweg heeft de afdeling Kapitale Delicten (KD) ingeschakeld voor verder onderzoek. Ook het Forensisch Opsporingsteam is ter plaatse geweest voor sporenonderzoek.

Tiener verdrinkt tijdens uitstapje met kerkgangers op recreatieoord
Dc laat ondernemer klei van de weg opruimen na slordige transportactiviteiten
RELATED ARTICLES

