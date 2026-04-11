Van Dijk-Silos: “Met overlijden Santokhi zijn eventuele barrières samenwerking NDP-VHP nu ook weggevallen”

De jurist Jennifer van Dijk-Silos stelt dat met het overlijden van Chandrikapersad Santokhi als voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) eventuele barrières voor een samenwerking met de Nationale Democratische Partij (NDP) nu zijn weggevallen.

“Als het wegvallen van Santokhi betekent dat daarmee de barrières zijn weggevallen die eventueel de NDP tegenhielden om met Santokhi samen te werken, dan is die nu weg. En als ze (Jennifer Simons) het nodig vindt om die stap te maken of gesprekken te beginnen te voeren op weg naar een samenwerking… als dat raadzaam of heilzaam is voor de republiek Suriname, politieke partij NDP en eventueel te vormen coalitie… dan moet ze dat gewoon doen. Dat is politiek”, zei Van Dijk-Silos in het programma Bakana Tori.

De oud-Justitieminister stelt dat de huidige coalitie van NDP, NPS, ABOP, PL, A20 en BEP niet echt coherent is en dingen ook niet samen doet. “Aan wie het ligt en hoe het komt, weet ik niet. Maar er is te veel onwaarachtigheid binnen die coalitie”, stelt ze.

Van Dijk-Silos is het overigens niet eens met degenen die beweren dat Santokhi de lat hoog gelegd heeft voor degenen die hem nu zullen opvolgen binnen de VHP. “Ik vind dat hij zijn partij gebroken heeft. En hij heeft zeker de lat niet hoog gelegd in het land.

Ik zat me vanuit Holland te ergeren aan al die zoetsappige woorden van politici en anderen en die hysterische TikTokjes van een paar leden van zijn bromki dyari. En ik dacht bij mezelf: wat gebeurt er in Suriname? Hij is overleden, het is erg en ik vind het jammer. Hij was nog jong.

Maar we moeten niet doen alsof de grootste zoon van Suriname is overleden. Alsof een geweldig goed mens of een geweldige president is overleden. Ik denk dat hij gefaald heeft voor het land en voor zijn partij”, aldus de jurist.