Tiener verdrinkt tijdens uitstapje met kerkgangers op recreatieoord

Een 15-jarige jongen is zaterdagmorgen om het leven gekomen op een recreatieoord te plantage Vierkinderen in Suriname.

Het slachtoffer, J.B., was volgens bewoners van de plantage met een groep kerkgangers naar het oord gegaan voor ontspanning, toen het noodlot toesloeg.

Volgens een van de bewoners bevond een groep van zes jongens zich in het water, toen het slachtoffer plotseling in de diepte verdween. De politie van Zanderij werd ingeschakeld voor onderzoek.

De bewoners en andere aanwezigen zetten een zoekactie op touw en troffen het slachtoffer korte tijd later aan.

Het ingeschakelde ambulancepersoneel startte direct met de reanimatie. Ondanks de inspanningen mocht alle hulp niet meer baten.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast, waarna het lichaam werd overgebracht naar een mortuarium.

De politie van Zanderij is belast met het onderzoek.