Parlement houdt rouwvergadering voor oud-president Santokhi

Tijdens een buitengewone openbare rouwvergadering van De Nationale Assemblée (DNA), gehouden op vrijdag 10 april, is stilgestaan bij het leven en heengaan van Chandrikapersad Santokhi (67), voormalig president van Suriname en tot zijn overlijden lid van het parlement.

De verschillende fractieleiders, DNA-voorzitter Ashwin Adhin en president Jennifer Simons hebben hun condoleances uitgesproken aan de familie van Santokhi. De gewezen president overleed op maandag 30 maart en werd op dinsdag 7 april met staatseer gecremeerd.

President Simons merkte op dat het in de geschiedenis niet vaak is voorgekomen dat een zittend lid het college plots verlaat. Zij gaf aan dat het onverwachte karakter van het heengaan van Santokhi velen een dringende roep tot de orde heeft gegeven.

Volgens het staatshoofd zijn er vanuit de diversiteit van de Surinaamse samenleving twee dingen die misschien tegenstrijdig lijken, maar waarvan beide waar zijn: “de mens, gedenk dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren” en tegelijkertijd “het aard wordt niet geboren en dat sterft niet”.

De president gaf aan dat deze gedachten haar de afgelopen dagen, zowel bewust als onbewust, hebben beziggehouden. Verder stond zij stil bij haar samenwerking met Santokhi. Zij gaf aan dat zij hem heeft meegemaakt in het parlement, als minister en later als collega in DNA. Volgens Simons kende de samenwerking niet veel hoogte- of dieptepunten, maar was deze altijd gericht op het werk voor het land.

De zakelijke wijze waarop er werd gewerkt, heeft het volgens haar mogelijk gemaakt om, zowel als voorzitter en als oppositie, het werk effectief te ordenen en te vergaderen. Simons gaf aan dat het soms ongelooflijk is dat iemand die zo actief bezig was, er plotseling niet meer is. Tegelijkertijd benadrukte zij dat men verder moet. “De condoleances zijn op hun plaats. Maar wij gaan van hier en blijven bestaan. Laten wij hem in onze gedachten meenemen”, aldus de president.