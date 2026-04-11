Nieuwe korpschef Melvin Pinas: “Ik beloof geen wonderen”

President Jennifer Simons heeft op vrijdag 10 april Melvin Pinas officieel geïnstalleerd als korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS). De nieuwbakken politiebaas werd vóór zijn aanstelling op vrijdag 10 april in het Politie Opleidingscentrum, eerst bevorderd in de rang van hoofdcommissaris van politie. Voormalig korpschef Bryan Isaacs droeg het vaandel van het KPS over aan het staatshoofd, dat het op haar beurt aan Pinas overhandigde. Pinas nam sinds augustus 2025 waar in zijn nu nieuwe functie. Zijn installatie werd bijgewoond door functionarissen van overige veiligheidsdiensten en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Simons ging tijdens haar spreekbeurt in op de taak van het KPS. Ze bestempelde het korps als meer dan een simpele organisatie, die de rechtsorde moet helpen handhaven. “De politie is hoeder van orde, veiligheid en de belichaming van de staat.”

Volgens het staatshoofd is het vertrouwen in het korps de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Ze benadrukte dat er hierin verandering moet komen. De samenleving wordt – gelet op de huidige technische middelen – kritischer, waardoor hogere eisen worden gesteld. Het vertrouwen en succes vraagt volgens de president niet alleen om transparantie, verantwoordelijkheid en leiderschap, maar ook om versterking.

Dat betekent dat de nodige fundamentele middelen beschikbaar moeten worden gesteld, zodat het politiekorps goed kan functioneren. Het staatshoofd benadrukte ook vriendelijkheid en ondersteuning van de politie richting de samenleving.

Verder merkte president Simons op dat er een balans moet zijn tussen vernieuwing en traditie. Ze erkent dat moderne technologie ingezet zal moeten worden, zodat het KPS zijn slagkracht kan vergroten. Echter moet de traditie niet uit het oog verloren worden, omdat de politie haar identiteit en legitimiteit moet blijven behouden.

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie verwacht van de korpschef een no-nonsense beleid met een duidelijke veiligheidsstrategie. Ook de bewindsman benadrukte te werken aan herstel van vertrouwen tussen burger en politie. De regeringsfunctionaris heeft alle vertrouwen in de bekwaamheid en leiderschap van de nieuwe politiebaas om de nodige uitdagingen binnen het korps aan te pakken.

Pinas stond stil bij het werk van zijn voorgangers en bedankte hen voor de gelegde fundamenten. Hij gaf aan zijn ambt met een diep gevoel van dankbaarheid, verantwoordelijkheid en bescheidenheid te aanvaarden. De politiebaas gaf zijn visie op het korps en de koers die de organisatie moet varen. “Ik beloof geen wonderen, want werken aan veiligheid is geen sprint maar een proces van consistente, doordachte en professionele inzet waarin innovatie, goed bestuur en integriteit samenkomen”, aldus de nieuwe korpschef. Hij beloofde een duidelijke koers, verantwoordelijkheid en een toekomstgerichte aanpak.

De politiebaas rekent bij de uitvoering van zijn taak echter ook op de politiemanschappen, burgerpersoneel, politiebond en de samenleving. “Samen zullen wij bouwen aan ons korps, samen kunnen wij dit, samen zullen wij dit doen.”

Tijdens de installatie werd ook stilgestaan bij het incident, waarbij op donderdag 9 april een agent bij een roofoverval het leven liet in het Lawagebied. Volgens Revelino Eijk, voorzitter van de Surinaamse Politiebond, onderstreept dit geval de realiteit waarmee politieambtenaren dagelijks geconfronteerd worden.

Volgens Eijk schuilt er achter elk uniform een mens. En hij benadrukte dat het beleid van de korpsleiding daarom vraagt om mensgericht leiderschap. Het succes van het beleid zal volgens Eijk door deze cruciale factor bepaald worden. “Professionele en wederzijdse respect tussen de korpsleiding en de vakbond zullen van eminent belang zijn”, voegde de bondsvoorzitter eraan toe. Hij onderstreepte dat de bond zich constructief en ondersteunend naar de korpschef zal opstellen.