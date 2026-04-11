Na ABOP, BEP en VHP is Bennie Miranda nu bij de NDP

Sociale media-babbelaar Bennie Miranda (56) zegt dat hij nu bij de NDP is, nadat hij in de afgelopen jaren de ABOP, BEP en VHP heeft doorlopen. Dat maakte hij vrijdag 10 april bekend in een livevideo op Facebook.

De babbelaar zocht sinds vorig jaar zijn geluk bij de paarse partij. In augustus diende hij een sollicitatie in bij het Kabinet van de President van Suriname. In die brief gaf hij aan te willen functioneren als strategisch communicatieadviseur en persoonlijk verdediger van president Jennifer Simons en de NDP.

Miranda stelde daarbij een maandelijkse bezoldiging van SRD 69.000 voor en lichtte dit bedrag toe met een onderbouwing. Marcel Oostburg bracht via een video naar buiten dat er een sollicitatiebrief was ingediend bij het Kabinet van de President, zonder daarbij een naam te noemen. Hij stelde de brief in zijn brievenbus te hebben ontvangen.

Op basis van de inhoud van de brief rees al snel het vermoeden dat het om Bennie Miranda ging. Nader onderzoek van onze redactie bevestigde dit. Miranda reageerde zichtbaar verontwaardigd op het uitlekken van zijn sollicitatie en uitte daarna via Facebook zijn ongenoegen, waarbij hij kritiek leverde op zowel de NDP als president Simons.

De babbelaar maakt met het aanhangen van de NDP een grote draai, want hij heeft in het verleden naast Simons ook NDP-erevoorzitter Desi Bouterse en diverse partijtoppers fel bekritiseerd en voor alles en nog wat uitgemaakt. Nu heeft hij echter alleen nog lovende woorden voor hen.

Aan het begin van dit jaar zei Miranda nog dat de NDP het Surinaamse volk voor de gek heeft gehouden en belazerd.