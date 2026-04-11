Gemaskerde rovers rukken halsketting weg bij winkelierster

De 42-jarige winkelierster P.B. is vrijdagavond rond 23.15 uur overvallen in haar winkel aan de Gladiolenstraat in Suriname. Twee gemaskerde criminelen maakten daarbij haar halsketting buit.

Op het moment van de overval zat de winkelierster achter de kassa, terwijl een arbeider bezig was in de zaak. Plotseling stormden twee in het zwart geklede en gemaskerde verdachten de winkel binnen. Zonder enige waarschuwing rukte een van hen de halsketting van de vrouw weg, waarna zij ervandoor gingen.

Volgens het slachtoffer stopte kort voor de beroving een zwarte Toyota Vitz bij de winkel. Twee mannen stapten uit het voertuig en renden de winkel binnen. Kort nadat de verdachten de winkel verlieten, werd de zaak uit voorzorg gesloten.

Na de daad vluchtten de verdachten richting de Residastraat.

De winkelierster bleef ongedeerd. In gesprek met Waterkant.Net verklaarde zij dat de halsketting enkele jaren geleden door haar echtgenoot voor 800 USD was gekocht.

De politie van Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.