Echtpaar Kromopawiro–Padma viert 50-jarig huwelijksjubileum

echtpaar kromopawiro en padma 50 jaar getrouwd

Op donderdag 2 april heeft het echtpaar Kromopawiro–Padma hun 50-jarig huwelijksjubileum in feestelijke sfeer gevierd in Suriname, omringd door familieleden en dierbaren.

Wagimin Kromopawiro was gedurende zijn werkzame leven verbonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waar hij actief was op de afdeling Technische Bouwwerken. Zijn echtgenote, Legijem Padma, heeft zich met toewijding ingezet als huisvrouw en spil van het gezin.

Het echtpaar leerde elkaar kennen tijdens een feest van een familielid van Padma. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen voortgekomen en inmiddels mogen zij zich ook trotse grootouders noemen van zeven kleinkinderen.

Volgens het jubilerende echtpaar vormen geduld, verdraagzaamheid en wederzijds respect de belangrijkste pijlers die hun huwelijk al vijftig jaar sterk houden.

Namens president Jennifer Simons werd het echtpaar gehuldigd door districtssecretaris Claudia Altenberg die hen een enveloppe overhandigde. Daarnaast ontving het echtpaar een huwelijksoorkonde van het districtscommissariaat Paramaribo Midden als blijk van waardering voor hun langdurige verbintenis.

