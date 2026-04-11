Echtpaar in slaap overvallen, gekneveld en beroofd in woning boven supermarkt

-

0
politie-voertuig-avond

Vijf criminelen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een echtpaar overvallen en beroofd in hun woning annex supermarkt aan de Bonistraat in Suriname.

De 60-jarige aangeefster J.G. werd samen met haar echtgenoot in hun slaap verrast door de indringers. Het slachtoffer runt een supermarkt en woont op de bovenverdieping.

Vernomen wordt dat de daders via een raam zijn binnengedrongen. Zij zouden met behulp van een ladder de eerste verdieping hebben bereikt, waarna zij verder omhoog klommen en zich toegang tot de woning verschaften.

Eenmaal binnen werden de slachtoffers onder bedreiging van vuurwapens overmeesterd. Zij werden gekneveld met tie-wraps, waarna de daders de woning volledig overhoop haalden op zoek naar waardevolle goederen. Wat er precies is buitgemaakt, is vooralsnog niet bekend.

Opmerkelijk is dat een van de overvallers, voordat de groep vertrok, de slachtoffers heeft losgemaakt. De daders verlieten daarna de woning.

De politie van Geyersvlijt is bezig met het onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

