HomeOnderwerpenJustitie en politieDrie kindjes dood binnengebracht bij SEH; oorzaak overlijden nog onduidelijk
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Drie kindjes dood binnengebracht bij SEH; oorzaak overlijden nog onduidelijk

-

0
SEH AZP

Bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Suriname zijn vanmiddag drie kindjes dood binnengebracht. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om kinderen van 4, 2 en 1 jaar oud.

Vernomen wordt dat de doodsoorzaak nog niet is vastgesteld.

Wat inmiddels wel bekend is, is dat de kinderen voorafgaand aan hun overlijden ziek waren en symptomen van pokken vertoonden. Zij zouden daarvoor medische behandeling hebben gekregen, waarbij een middel zou zijn toegediend.

Opmerkelijk is dat volgens de ouders de oudste en het middelste kind alleen het middel toegediend kregen, terwijl het jongste kind dit niet zou hebben ontvangen. Desondanks zijn alle drie kinderen overleden, wat de situatie voor de onderzoekers des te complexer maakt.

De slachtoffers betreffen twee meisjes en één jongen. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
