Drie kindjes dood binnengebracht bij SEH; oorzaak overlijden nog onduidelijk

Bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Suriname zijn vanmiddag drie kindjes dood binnengebracht. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om kinderen van 4, 2 en 1 jaar oud.

Vernomen wordt dat de doodsoorzaak nog niet is vastgesteld.

Wat inmiddels wel bekend is, is dat de kinderen voorafgaand aan hun overlijden ziek waren en symptomen van pokken vertoonden. Zij zouden daarvoor medische behandeling hebben gekregen, waarbij een middel zou zijn toegediend.

Opmerkelijk is dat volgens de ouders de oudste en het middelste kind alleen het middel toegediend kregen, terwijl het jongste kind dit niet zou hebben ontvangen. Desondanks zijn alle drie kinderen overleden, wat de situatie voor de onderzoekers des te complexer maakt.

De slachtoffers betreffen twee meisjes en één jongen. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.