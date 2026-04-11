Dc laat ondernemer klei van de weg opruimen na slordige transportactiviteiten

Na aanhoudende klachten van buurtbewoners over overlast door vrachtverkeer met klei, heeft districtscommissaris (dc) Ernesto Muller van Wanica Zuid-Oost op vrijdag 10 april ingegrepen.

Een bedrijf liet vrachtwagens klei vervoeren over de Dageraad- en Lachmisingweg, waarbij aanzienlijke hoeveelheden op de wegen terechtkwamen.

Op last van de dc zijn de werkzaamheden per direct stopgezet en is de ondernemer aangemaand om de vervuilde wegen onmiddellijk schoon te maken. Aan deze aanwijzing werd ter plaatse al gehoor gegeven en de schoonmaakwerkzaamheden zijn vandaag voortgezet.

De burgervader benadrukte dat rust, orde en veiligheid prioriteit hebben binnen het bestuursressort. Hij waarschuwde dat overtredingen van wettelijke regels niet zullen worden gedoogd en riep burgers en ondernemers op om verantwoordelijkheid te tonen en het leefmilieu schoon te houden.

Tot slot sprak Muller zijn waardering uit voor de alerte buurtbewoners die de misstanden hebben gemeld. “Samen zorgen wij voor een veilig, schoon en mooi bestuursressort.”