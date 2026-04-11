Dc laat ondernemer klei van de weg opruimen na slordige transportactiviteiten

weg vervuild met klei

ADJUMA Party

Na aanhoudende klachten van buurtbewoners over overlast door vrachtverkeer met klei, heeft districtscommissaris (dc) Ernesto Muller van Wanica Zuid-Oost op vrijdag 10 april ingegrepen.

Een bedrijf liet vrachtwagens klei vervoeren over de Dageraad- en Lachmisingweg, waarbij aanzienlijke hoeveelheden op de wegen terechtkwamen.

Werken in de Caribbean

Op last van de dc zijn de werkzaamheden per direct stopgezet en is de ondernemer aangemaand om de vervuilde wegen onmiddellijk schoon te maken. Aan deze aanwijzing werd ter plaatse al gehoor gegeven en de schoonmaakwerkzaamheden zijn vandaag voortgezet.

De burgervader benadrukte dat rust, orde en veiligheid prioriteit hebben binnen het bestuursressort. Hij waarschuwde dat overtredingen van wettelijke regels niet zullen worden gedoogd en riep burgers en ondernemers op om verantwoordelijkheid te tonen en het leefmilieu schoon te houden.

Tot slot sprak Muller zijn waardering uit voor de alerte buurtbewoners die de misstanden hebben gemeld. “Samen zorgen wij voor een veilig, schoon en mooi bestuursressort.”

shop now
Caribbean Paas Party

Vorig artikel
Vrouw (28) dood aangetroffen op schoolterrein; politie onderzoekt geweldssporen
RELATED ARTICLES

BORGOE meets PARBO indoor Festival