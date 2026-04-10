Tsang: “Geld voor herstel weg naar Nickerie hebben we op dit moment niet”

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname (OWRO) stelt dat er op dit moment geen geld is om de deplorabele weg naar het district Nickerie in het westen van Suriname te asfalteren. De weg is voor het afgelopen weekend wel geëgaliseerd.

“De weg naar Nickerie is ondertussen geëgaliseerd. Het probleem met die weg is dat het een project is waarbij de overheid nog 20 miljoen US-dollar moet bijzetten. En dat geld hebben we op dit moment niet”, zei Tsang woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Op grote delen van de weg zijn er enkele maanden terug herstelwerkzaamheden verricht, waarbij grind op het wegdek is geplaatst. In de droge tijd was de weg met een zeer lage snelheid nog begaanbaar. Echter, door opspattende grindstenen hebben veel voertuigen schade opgelopen.

In de regentijd is de situatie aanzienlijk verslechterd, doordat er nu kuilen in de grindlaag zijn ontstaan. Volgens de minister ligt het wel in de bedoeling dat er daarvoor in de komende periode een bepaald bedrag zal worden aangewend om de situatie daar te corrigeren. Voor de wegstrekking Middenstandspolder is 10 miljoen US-dollar nodig.

“En daar is minimaal 10 miljoen US-dollar voor nodig. We hebben gesprekken gehad met het ministerie van Financiën en ik kijk uit naar de oplossingen die worden aangedragen”, aldus Tsang.