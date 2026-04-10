Surinam Airways past vluchtschema aan door tekort aan torenpersoneel

Surinam Airways (SLM) heeft vandaag kort na middernacht bekendgemaakt dat haar vluchtschema voor de komende dagen is aangepast wegens een acuut tekort aan torenpersoneel op de Johan Adolf Pengel International Airport.

Het aangepaste vluchtschema geldt voor de periode van vrijdag 10 tot en met zondag 12 april en is onderaan het bericht te zien. De SLM geeft aan alles in het werk te stellen om de impact voor reizigers zo beperkt mogelijk te houden.

Passagiers die door de wijzigingen worden getroffen, worden zoveel mogelijk persoonlijk geïnformeerd via e-mail en via de socialmediakanalen van de luchtvaartmaatschappij.

Surinam Airways biedt haar excuses aan voor het ontstane ongemak en bedankt passagiers voor hun begrip in deze situatie.