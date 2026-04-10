SLM zet vaste vluchten naar Barbados stop; route alleen nog seizoensgebonden

Surinam Airways schrapt vanaf 19 april 2026 de vaste lijnverbinding tussen Suriname en Barbados. Daarmee verdwijnen de tweewekelijkse vluchten op zondag en woensdag voorlopig uit het reguliere schema, terwijl passagiers met geboekte tickets moeten uitkijken naar omboekingen of restitutie.

De luchtvaartmaatschappij voert aan dat de ingreep samenhangt met operationele en commerciële overwegingen. Volgens SLM is de maatregel onderdeel van een bredere herziening van het routenetwerk, waarbij frequenties en beschikbare capaciteit opnieuw worden afgestemd op de actuele vraag en de noodzaak om efficiënter te opereren.

Dat betekent echter niet dat Barbados volledig van de kaart verdwijnt. De bestemming blijft volgens de maatschappij wel degelijk behouden binnen het netwerk, maar krijgt voortaan een seizoensgebonden karakter. Vanaf 1 juli 2026 tot en met 15 januari 2027 zal Barbados alleen nog worden bediend in piekperiodes en rond specifieke jaarlijkse evenementen.

Voor reizigers heeft de wijziging directe gevolgen. Een reeks geplande vluchten wordt namelijk geschrapt. Het gaat om vluchten in de periode van 19 april tot en met 10 mei, op 17 mei en vervolgens opnieuw van 24 mei tot en met 28 juni. Alleen de vluchten PY331/332 op 13 mei en 20 mei 2026 blijven voorlopig overeind en worden nog volgens het normale vliegschema uitgevoerd.

Passagiers die na 19 april al tickets hadden geboekt, zullen volgens SLM tijdig worden benaderd. Dat kan rechtstreeks gebeuren via de luchtvaartmaatschappij of via hun reisagent. Zij krijgen dan informatie over de beschikbare alternatieven, zoals omboeking of terugbetaling op basis van de geldende voorwaarden.

Met deze stap kiest Surinam Airways dus voor een duidelijk andere aanpak van de Barbados-route: van een vaste verbinding naar een meer beperkte en strategisch ingeplande dienstverlening. De maatschappij benadrukt daarbij dat zij zich ondanks deze wijziging blijft richten op betrouwbare verbindingen binnen haar routenetwerk.