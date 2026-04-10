SLM wijzigt vluchtschema door acuut tekort aan torenpersoneel op luchthaven

Surinam Airways (SLM) heeft haar vluchtschema tijdelijk aangepast vanwege een plotseling tekort aan torenpersoneel op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname. De maatregel geldt voor de periode van 10 tot en met 12 april 2026 en heeft directe gevolgen voor meerdere internationale vluchten.

Volgens de luchtvaartmaatschappij is het aangepaste schema noodzakelijk om de operaties veilig en gecontroleerd te laten verlopen. Door het gebrek aan essentieel personeel in de verkeerstoren is SLM genoodzaakt om haar vliegprogramma te herstructureren en vluchten anders in te plannen dan gebruikelijk.

In de aangepaste planning blijven verbindingen met onder andere Aruba, Curaçao, Miami, Georgetown, Belize en Barbados behouden, maar worden vertrektijden en routes aangepast. Zo worden vluchten gespreid uitgevoerd over verschillende tijdstippen, inclusief nachtelijke en vroege ochtendvluchten, om de impact van de personeelskrapte op te vangen.

De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat alles in het werk wordt gesteld om reizigers zo min mogelijk hinder te laten ondervinden. Passagiers die door de wijzigingen worden geraakt, worden zoveel mogelijk persoonlijk geïnformeerd via e-mail en via de sociale mediakanalen van SLM.

SLM biedt haar excuses aan voor het ontstane ongemak en vraagt begrip van haar passagiers voor de situatie, die buiten de directe invloed van de luchtvaartmaatschappij ligt.