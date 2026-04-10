Run op gasflessen, maar OGANE bezweert: geen tekort aan gas

OGANE probeert de onrust rond de gasvoorziening in Suriname weg te nemen en benadrukt dat er op dit moment geen sprake is van een tekort aan gas. Volgens het bedrijf draaien zowel de productie als de levering normaal door en worden de verkooppunten dagelijks bevoorraad.

De verklaring komt op een moment dat de vraag naar gas duidelijk is toegenomen. Om die extra druk op te vangen, heeft OGANE de productie de afgelopen dagen opgeschroefd. Daardoor zou er volgens het gasbedrijf voldoende voorraad beschikbaar zijn bij de verschillende verkooppunten.

De knelpunten zitten volgens OGANE dan ook niet in het gas zelf, maar in de beschikbaarheid van nieuwe lege gascilinders. Juist daar wringt momenteel de schoen. Wie op zoek is naar een nieuwe gasfles kan daarom nog steeds tegen problemen aanlopen, ondanks dat er wel genoeg gas in omloop is.

Het bedrijf verwacht pas in mei 2026 een nieuwe lading gasflessen. Daarna zouden nieuwe cilinders weer in ruime mate beschikbaar moeten zijn en zouden de aanhoudende klachten hierover moeten afnemen.

OGANE wijst er verder op dat consumenten voor een overzicht van alle wederverkooppunten terechtkunnen op de website van de EBS.