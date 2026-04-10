Rotishop Roopram opent vestiging in de Verenigde Staten

De bekende Surinaamse rotishop Roopram opent op zaterdag 11 april een vestiging in de Verenigde Staten. Het nieuwe restaurant is gevestigd aan 3200 Parkway Center Ct in Orlando.

Roopram staat al bijna 60 jaar bekend als een authentieke smaak binnen de Surinaamse keuken. Dankzij de grootouders van Jainanan Roopram kan Suriname sinds 1967 genieten van de bekende roti’s van het familiebedrijf. In 1978 nam Jainanan het succesvolle bedrijf over en bouwde dit verder uit tot meer dan tien vestigingen in Suriname en Nederland.

Het bedrijf vindt zijn oorsprong in 1967, toen de grootouders van Jainanan begonnen met de verkoop van huisgemaakte roti’s en dranken in een huurpand aan de Saramaccastraat, dat de naam ‘Tokyo’ droeg. Toen de huurovereenkomst ten einde liep, werd ook de roti-verkoop stopgezet.

In 1973 werd het bedrijf opnieuw opgericht door Kalapdew Roopram en zijn echtgenote Tarawatie Roopram-Ramdas. Mevrouw bereidde de roti’s thuis, waarna Kalapdew deze verkocht vanuit een huurpand van Joosje’s Rotishop.

Negen jaar later breidde het bedrijf zich verder uit en werden meerdere filialen geopend. Zo werd het pand op de hoek van de Zwartenhovenbrugstraat en de Saramaccastraat betrokken, terwijl hun oudste zoon Jainarain zijn debuut maakte als ondernemer met een eigen rotishop aan de Wagenwegstraat, die inmiddels is verhuisd.

Het familiebedrijf bleef zich verder uitbreiden. De jongste broer van Jainanan nam het filiaal aan de Zwartenhovenbrugstraat over. Ook in andere gebieden groeide de vraag naar roti. In 2011 werd aan de Kwattaweg Suda Roti Restaurant opgericht, onder beheer van de oudste dochter van Jainanan. In 2021 volgde de opening van Jairoop Roti Restaurant aan de Ringweg-Zuid, toevertrouwd aan de jongste dochter van Jainanan. Het bedrijf biedt naast Hindoestaanse gerechten ook andere maaltijden aan.

De internationale ambities van het bedrijf kwamen eerder tot uiting door uitbreiding naar Nederland. Vanwege de grote vraag naar roti op de Nederlandse markt, onder andere door vakantiegangers uit Paramaribo, ontstond het idee om diepvries roti te exporteren. Dit bleek echter niet haalbaar vanwege exportbeperkingen op kip en kipdelen.

Vervolgens opende Jainanan in juli 2002 zijn eerste restaurant aan het Mathenesserplein 89 in Rotterdam. Door het succes volgde in de jaren daarna de opening van meerdere vestigingen in andere steden van Nederland. Met de opening in Orlando zet het familiebedrijf opnieuw een belangrijke stap in zijn internationale groei.