Politieman doodgeschoten bij gewelddadige overval in Lawagebied

Een politieman is donderdagavond om het leven gekomen tijdens een gewapende roofoverval bij een supermarkt in het Lawagebied.

Vernomen wordt dat de supermarkt werd overvallen door een groep Braziliaanse criminelen. De politieman V.N., die zich op dat moment ter plaatse bevond, werd tijdens de overval door een kogel in zijn buik getroffen.

De agent overleed ter plekke aan zijn verwondingen, bevestigt politiewoordvoerder Michel Elskamp tegenover Waterkant.Net. Franse medici hebben ter plaatse hulp verleend (foto).

Een medewerker van de winkel zegt desgevraagd aan onze redactie dat het zou gaan om een groep van meer dan twintig gewapende rovers.

De daders maakten een grote hoeveelheid goederen, geld en goud buit. De politie in het oosten van Suriname is bezig met het onderzoek.