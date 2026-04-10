Onderwijscongres moet koers bepalen voor toekomst van Suriname

Suriname wil via een brede herziening van het onderwijs bouwen aan een toekomst waarin talent beter wordt benut en kinderen meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Die ambitie stond centraal tijdens het tweedaagse Onderwijscongres 2026, dat op 8 en 9 april werd gehouden in de Royal Ballroom van Hotel Torarica.

Met het congres werd volgens de organisatoren een belangrijke stap gezet richting de ontwikkeling van een nationale visie op educatie. De bijeenkomst draaide om de vraag hoe menselijk kapitaal sterker kan worden ingezet als motor voor groei en vooruitgang in Suriname. Daarbij lag de nadruk op het scheppen van een samenleving waarin jongeren de ruimte krijgen om later sleutelposities te bekleden binnen zowel het bedrijfsleven als de overheid.

De inzichten die tijdens het congres zijn verzameld, vormen de opmaat naar een tweede fase die van 25 tot en met 29 mei zal plaatsvinden. In dat vervolgtraject zullen nationale deskundigen samen met leiders, onderwijzers, gemeenschappen en jongeren verder werken aan een langetermijnvisie. De bedoeling is dat nationale kennis en internationale ervaring worden samengebracht in een plan dat richting moet geven aan de ontwikkeling van menselijk kapitaal in de komende tien jaar, met daarnaast een concreet actieplan voor de komende vijftig jaar.

Uiteindelijk moet dit leiden tot een onderwijsstructuur waarin elk kind toegang krijgt tot de best mogelijke opleiding. Daarmee wordt niet alleen gekeken naar de korte termijn, maar ook naar de fundamenten van het land op lange termijn.

Onderwijsminister Dirk Currie benadrukte bij de afsluiting van het congres dat de opbouw van de samenleving niet door één groep alleen kan worden gedragen. Volgens hem vraagt echte vooruitgang om brede steun en een gezamenlijke inzet. Ook stelde hij dat het belangrijk is om toe te werken naar een systeem waarin kinderen opnieuw plezier ervaren in leren.

Met het oog op toekomstige inkomsten uit de olie-industrie wees Currie erop dat de kansen die daaruit voortkomen breed toegankelijk moeten zijn. Volgens de bewindsman ligt de kracht van een land niet alleen in natuurlijke rijkdommen, maar vooral in de mate waarin mensen de kans krijgen zich te ontplooien.

Ook Enrique Ralim, directeur Sportzaken bij het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport, legde tijdens het congres de nadruk op onderwijs als basis voor zowel nationale ontwikkeling als persoonlijke groei. Hij riep op tot samenwerking en een brede aanpak waarin geen enkel kind buiten de boot valt.

Daarbij werd expliciet gewezen op kinderen in de stad, in de districten en op het platteland, evenals kinderen met een beperking of speciale behoeften. De boodschap was duidelijk: ontwikkeling heeft pas waarde als die iedereen bereikt.

Aan het congres namen meer dan 25 internationale experts deel. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en wordt niet gezien als een afsluiting, maar juist als het begin van een proces dat moet uitmonden in structurele veranderingen binnen het Surinaamse onderwijs.