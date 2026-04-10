Onderdirecteur LVV en president-commissaris Melkcentrale op vrije voeten na afwijzing vijfde bewaring

Kishen Jhagroe, onderdirecteur van LVV en president-commissaris van de Melkcentrale, is vandaag in vrijheid gesteld nadat de rechter-commissaris het verzoek tot verlenging van zijn voorlopige hechtenis heeft afgewezen. Hij werd juridisch bijgestaan door de advocaten Chandra Algoe en Irvin Kanhai.

Rechter-commissaris Roy Elgin besloot de vijfde bewaring niet te verlenen. Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) had om verlenging gevraagd, omdat het in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) nog een getuige wenste te horen. De rechter-commissaris achtte die grond echter onvoldoende om de detentie voort te zetten.

Advocaat Algoe, die samen met Kanhai de verdediging van Jhagroe voert, zegt desgevraagd aan de redactie van Waterkant.Net dat hun cliënt door de beslissing van de rechter-commissaris per direct in vrijheid is gesteld.

In dezelfde omvangrijke zaak blijft één verdachte nog wel in detentie. Het betreft ex-directeur van de Melkcentrale Dewkoemar Sitaram, tegen wie een laatste bevel tot aanhouding is verleend. Hij wordt bijgestaan door de advocaten Kanhai en Cedric Meijnaar.

Met de vrijlating van Jhagroe zijn, op Sitaram na, alle verdachten in deze zaak voorlopig op vrije voeten gesteld. Het onderzoek van het OM wordt intussen voortgezet.