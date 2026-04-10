Man vast na mishandeling en bedreiging van ex-partner

De 38-jarige verdachte D.K. is door de politie in Suriname aangehouden nadat hij zijn ex-partner zou hebben mishandeld en bedreigd. De aangeefster, C.H., deed op dinsdag 7 april aangifte bij de politie.

Vernomen wordt dat zij ongeveer drie tot vier jaar een relatie met de verdachte had, waaruit twee kinderen zijn geboren: een jongen (2) en een meisje (3). In november 2025 besloten beiden de relatie te beëindigen.

Op de dag van het incident vertrok de vrouw naar haar werk. Daar kwam zij haar ex-partner tegen, die haar aansprak en bedreigende woorden uitte. Zij negeerde hem en liep door naar haar werkplek, een kapsalon. Niet lang daarna verscheen de verdachte in de zaak, waar hij zich agressief gedroeg en opnieuw bedreigingen uitte.

De aanwezige beveiligingsmedewerker greep in en sommeerde hem het pand te verlaten. Hoewel hij naar buiten ging, keerde hij meerdere keren terug en bleef hij zich ophouden in de omgeving. Op een gegeven moment werd de vrouw door een collega geïnformeerd dat de verdachte aan de overkant zat met een stok in zijn hand.

Na sluitingstijd ging het slachtoffer naar een nabijgelegen winkel om beltegoed te kopen, met de bedoeling de politie te bellen. Op dat moment werd zij opnieuw benaderd door de verdachte, die haar wederom bedreigde. Uit angst keerde zij terug naar haar werkplek en stond op het balkon. De verdachte volgde haar en zou haar vervolgens met een stok op haar linkerschouder hebben geslagen.

De vrouw probeerde zich te verdedigen, maar werd tegengehouden door een collega, terwijl de beveiliging wist te voorkomen dat de verdachte verder geweld gebruikte. Hierna nam zij contact op met haar zwager om haar op te halen.

Toen haar zwager arriveerde, escaleerde de situatie opnieuw. De verdachte zou zich op afstand hebben opgesteld en beledigingen hebben geuit richting de zwager, die vervolgens op hem afging om verhaal te halen.

De politie heeft de verdachte gisteren aangehouden. In zijn verklaring ontkent Dafnen dat hij zijn ex-partner met een stok heeft geslagen. Hij geeft wel toe dat er sprake was van een woordenwisseling met de zwager.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.